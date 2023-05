Calcio | Uruguay | Marcelo Bielsa nuovo ct della ‘celeste’

Marcelo Bielsa è il nuovo commissario tecnico dell', con la federcalcio locale che ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico argentino fino al 2026. Il suo compito sarà quello di guidare la Celeste nella Coppa America del 2024 e fino ai ...Marcelo Bielsa è il nuovo CT dell'. Dopo i rumors delle scorse settimane, la Federcalcio della Celeste ha comunicato ufficialmente l'arrivo del nuovo commissario tecnico e lo ha fatto con un comunicato apparso sul sito ...Si gioca anche in Cile , Giamaica e. Centro della giornata sarà la sfida valida per il ... Indice Partite in Diretta Live del giorno Pronostici per oggi ein tv Programma delle partite ...

Marcelo Bielsa è il nuovo ct dell'Uruguay: guiderà la Celeste in vista dei Mondiali del 2026 Eurosport IT

Montevideo, 16 mag. - (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Marcelo Bielsa è il nuovo commissario tecnico della ‘Celeste’. A dare l’annuncio la Federcalcio uruguayana con una nota sul proprio sito web.Marcelo Bielsa è il nuovo commissario tecnico dell'Uruguay, con la federcalcio locale che ha ufficializzato l'ingaggio del tecnico argentino fino al 2026 ...