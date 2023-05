Calcio in tv oggi martedì 16 maggio | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) Quest’16, ilnon si ferma. Non a caso in data odierna si disputerà una dellepiù importanti della stagione per i due club impegnati, nonché uno dei match più significativi dell’ultimo decennio. Stiamo parlando della partita che vedrà contrapposte l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli. Un incontro che vale un’intera annata ma anche e soprattutto l’accesso alla Finale della UEFA Champions League 2022/23, in programma per sabato 10 giugno allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul. Un Euroderby dalla fondamentale importanza: potrebbe segnare la svolta definitiva dell’attuale stagione sia da una che dall’altra del campo. A partire favoriti, visto il match di andata e visto lo strepitoso periodo di forma, sono proprio i padroni di casa di domani sera: ...