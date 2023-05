Calcio | Guardiola | ‘mia eredità eccezionale | non verrò giudicato per la Champions'

(Di martedì 16 maggio 2023) Manchester, 16 mag. -(Adnkronos) - "La miaè già! È rappresentata da una grande generazione di calciatori, abbiamo vinto molto, nonper laLeague". Così Pep, tecnico del Manchester City, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno diLeague contro il Real Madrid. “Abbiamo giocato un ottimoe ci siamo divertiti molto –prosegue l'allenatore catalano– dico ai giocatori di vivere il momento e di goderselo perché siamo fortunati. Non dobbiamo fare niente di, dipende da noi, bisogna dare tutto ed essere noi stessi. Arriviamo davvero bene a questa gara, ma dobbiamo giocare meglio del Real Madrid, la voglia non basta. Quando ...

...un grande. Con Arteta ( suo ex assistente dal 2016 al 2019, ora tecnico dell'Arsenal, ndr ) abbiamo vissuto momenti bellissimi, è la migliore eredità che si possa avere". Champions,...L'allenatore del Manchester City Pep, alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid (1 - 1 l'andata), prova a scaricare di responsabilità i suoi giocatori, senza negare però l'importanza di ...Alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions, avversario il Real Madrid, Pepnon nega l'importanza storica della sfida che attende il Manchester City, ma senza sovraccaricare di responsabilità i suoi giocatori. "Si tratta probabilmente di una delle partite più ...

De Zerbi consegna la Premier a Guardiola nel modo più clamoroso: lezione di calcio all'Arsenal Sport Fanpage

Manchester, 16 mag. - (Adnkronos) – “La mia eredità è già eccezionale! È rappresentata da una grande generazione di calciatori, abbiamo vinto molto, non verrò giudicato per la Champions League”. Così ...Alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions, avversario il Real Madrid, Pep Guardiola non nega l'importanza storica della sfida che attende il Manchester City, ma senza sovraccaricare di res ...