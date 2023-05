Calcio | De Laurentiis ' Ho vinto a Napoli grazie alla lezione del cinema'

...alquello che ho imparato dal mondo del cinema nel corso degli anni. Il mio obiettivo era vincere, pur rimanendo sostenibile finanziariamente". Il presidente del Napoli, Aurelio De, ...Nella sua intervista al Financial Times il presidente del Napoli Aurelio Deha rivelato della decisione di salutare i vari Mertens e Insigne e ha anche parlato degli obiettivi professati ...Applicare al mondo della lezione appresa dal mondo del cinema: per Aurelio Deè questo il segreto del successo che ha portato il suo Napoli a vincere lo scudetto. In un'intervista al Financial Times, il ...

Giuntoli alla Juve, tutto fatto. Ma De Laurentiis può bloccare tutto! Corriere dello Sport

Il problema è che il calcio è composto da due mondi: quello dello sport e dell'industria, ma se non vinci, ai tifosi non importa se sei bravo a far quadrare il bilancio. Per loro, è meglio che tu ...Applicare al mondo del calcio la lezione appresa dal mondo del cinema: per Aurelio De Laurentiis è questo il segreto del successo che ha portato il suo Napoli a vincere lo scudetto. In un'intervista ...