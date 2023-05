Calcio | Commisso | ‘Vlahovic e Chiesa alla Juve per i soldi mica per amore della maglia’

(Di martedì 16 maggio 2023) Firenze, 16 mag. – (Adnkronos) – “Perché tutti un tempo volevano andarentus? Per ipermaglia. Sia Vlahovic che, oltre che Bernardeschi, hanno preso tanti”. Così il presidenteFiorentina Rocco, a margine di un evento presso il polo universitario di Scienze Sociali a Firenze. “Non posso spendere ogni anno 40 milioni. Io ho messo tantisenza fare debiti e non avremo mai problemi finanziari, ma non posso dirvi chi compriamo perché i giocatori costano. Non possiamo competere con ilinglese, hanno molti più ricavi – aggiunge il numero uno del club viola-. Noi abbiamo 24 ...

... ma non posso dirvi chi compriamo perché i giocatori costano - ha aggiunto- . Non possiamo competere con ilinglese, hanno molti più ricavi. Perché tutti un tempo volevano andare ...Mv Firenze 08/02/2020 - campionato diserie A / Fiorentina - Atalanta / foto Massimiliano Vitez/Image Sport nella foto: RoccoStamani il presidente della Fiorentina Roccoha ..., la frecciata alla Juve Il presidente viola ha continuato l'intervento parlando dei ricavi ... " Io devo pagare 850 persone e non solo, considerando le scuole. Ho una grande ...

Commisso distrugge la Juve: attacchi durissimi a Vlahovic e Chiesa Corriere dello Sport

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato di calcio e quanti soldi servano per costruire una squadra di calcio in un incontro avvenuto presso il polo universitario di Scienze Sociali a ...Sulla Conference League e sul cammino della Viola: "Quest’anno stiamo andando bene in Europa. Speriamo di vincere e andare avanti". L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come ...