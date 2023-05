(Di martedì 16 maggio 2023) Ildi Lisbona chiedeva di attendere la fine della stagione per ufficializzare il divorzio LISBONA (PORTOGALLO) - Ilsi sente...tradito. Non tanto per l'addio di, da ieri ...

Il club di Lisbona chiedeva di attendere la fine della stagione per ufficializzare il divorzio LISBONA (PORTOGALLO) - Ilsi sente...tradito. Non tanto per l'addio di Grimaldo, da ieri ufficialmente un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen a partire dalla prossima stagione, quanto per i tempi dell'annuncio. ...... ma Inzaghi sembra essersi soffermato sull'argomento nello spogliatoio: 'Abbiamo già affrontato una situazione analoga in Champions contro il: successo per 2 - 0 all'andata in trasferta e ...Non sarà gran cosa ma ildegli italiani ha conquistato un podio. Eppoi la sfida regionale: ... il Milan aveva già provato l'ebbrezza - record con il Tottenham e l'Inter con il. Il derby ...

Calcio: Benfica. Grimaldo al Bayer, club infastidito per tempi annuncio Tiscali

Il club di Lisbona chiedeva di attendere la fine della stagione per ufficializzare il divorzio LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Il Benfica si ...“Con il Benfica emotivamente era una sfida che non prevedeva la potenzialità di una disfatta, questa volta è differente e spero che il mister e i ragazzi riescano a mantenere la serenità mentale ...