Calaiò | “Mi sono tatuato lo Scudetto Ma se vinciamo la Champions vado a piedi a Torino” Video

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Fu uno degli artefici della doppia promozione dalla serie C alla serie A, ora Emanuelesi gode lodel Napoli e lo sente anche un po’ suo. Intervistato da Delia Paciello, l’arciere ha svelato alcuni retroscena sul presidente Aurelio De Laurentiis e ha promesso che in caso di vittoria dellail prossimo anno raggiungerà: “Dovrò inventarmi qualcosa di particolare, mi piacerebbe fare tappa nella città della Juventus in quel caso. Il Napoli non deve porsi limiti, sapevo che il presidente sarebbe arrivato prima o poi a questi livelli perché quando acquisti il Napoli devi per forza puntare allo”. L’ex attaccante azzurro, siciliano di Palermo, ha parlato del suo legame indissolubile con la città partenopea: “La mia ...