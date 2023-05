(Di martedì 16 maggio 2023) È ricoverata nell’ospedale pediatrico 'GiovXXIII' di Bari in gravi condizioni una bambina di seirimasta vittima di un incidente domenica scorsa nelle campagne di San Marco in Lamis , nel...

Cade e finisce sotto un trattore, grave bimba di sei anni - Puglia Agenzia ANSA

FOGGIA - È ricoverata nell'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari in gravi condizioni una bambina di sei anni rimasta vittima di un incidente domenica scorsa nelle campagne di San Marco in Lamis ...