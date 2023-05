Cacciano Pd Sannio | “Dopo le débâcle delle elezioni politiche | le amministrative confermano il tramonto di Mastella”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCompletati, nella serata di ieri (15 maggio), gli scrutini dei 14 comuni Sanniti, possiamo ricavare alcune considerazioni partendo, come nostro costume, dai numeri e dai fatti. Anzitutto, occorre rilevare che tutti i comuni al voto erano mono–turno. 13 su 14 addirittura con preferenza unica perché al di sotto dei 5mila abitanti. Il tratto distintivosquadre in campo, come di consueto nelle tornate mono-turno, era «civico», senza alcun simbolo di partito. Stante il carattere eminentemente civicocompagini in gioco, il Partito Democratico, attraverso la sua rete di Circoli territoriali, ha localmente compiuto le competenti scelte «caso per caso». Di seguito, i dati più rilevanti ai fini dell’interpretazione del voto. Montesarchio era, di gran lunga, il più grande comune chiamato al rinnovo dei propri rappresentanti, ...