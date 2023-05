BTp Valore | arriva il premio extra fedeltà finale dello 0 | 5%

L'entità delle cedole sarà resa nota in data 1 giugno, il giovedì precedente al collocamento. Ma ieri il Tesoro ha comunicato quale sarà il premio fedeltà riconosciuto ai sottoscrittori del: 0,50% del capitale nominale. Sarà corrisposto alla scadenza dei 4 anni, tanta è la durata della prima emissione esclusivamente retail a partire dal 5 giugno e fino al 9. Si tratta di un ...Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica la pubblicazione della scheda informativa relativa alla prima emissione del, il titolo di Stato dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (retail), che verrà collocato da lunedì 5 a venerdì 9 giugno 2023 (fino alle ore 13.00), salvo chiusura anticipata. Il ..., il premio fedeltà sarà pari allo 0,5% Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica la pubblicazione della scheda informativa relativa alla prima emissione del, il ...

Nella seduta di martedì 16 maggio il Btp future (scadenza giugno 2023) non è riuscito a superare quota 115,50 e ha subito una rapida correzione, con le quotazioni che sono scese in area 114,60-114,56.Il Tesoro ha reso noti l'entità del premio fedeltà riconosciuto ai sottoscrittori del BTp Valore e il numero degli step up delle cedole.