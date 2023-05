(Di martedì 16 maggio 2023) AGI - "Il Milan dovrà stare molto attento, anche un solo gol dell'potrebbe mettere la parola fine al sogno di passare in finale": questo l'avvertimento di Cristian, doppio ex die Milan,vistato dall'AGIdi stasera. "Mi aspetto una partita diversa da quella dell'andata", ha dichiarato il 47enne ex allenatore di Monza e Vicenza che guidò i rossoneri nel finale di stagione 2015-2016, "un Milan con un po' di spregiudicatezza in più, visto che dovrà ribaltare una situazione molto complicata". Per, che scese in campo nei derby delle semifinali del 2003 che proiettarono il Milan verso la conquista della Champions, una rimonta "è molto difficile, soprattutto per lo scarto di due gol nella partita di andata". "Di ...

Brocchi sull'Euroderby: Inter più forte, se segna per prima è finita AGI - Agenzia Italia

