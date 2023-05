(Di martedì 16 maggio 2023) Lo sostiene Nigel Farage, ex leader delParty, accusando i Conservatori di non averla messa in atto come avrebbero dovuto

...alla Bbc in cui gli è stato tra l'altro fatto notare come dai sondaggi emerga un numero crescente di persone che hanno votato per lae che si sono pentite e che il Regno Unito èl'unica ...... diventato nel frattempo conduttore televisivo , non c'è alcun rimpianto rispetto all'addio all'Ue bensì l'idea, fra l'altro condivisa da molti brexiter nel Regno Unito, che lasia...Piuttosto, a dominarlo è l'idea, fra l'altro condivisa da molti brexiter nel Regno Unito, che lasiaamministrata in modo completamente errato. 'Abbiamo gestito male tutto questo, e se ...

Brexit, Nigel Farage alla BBC: fallimento per colpa dei Tory Sky Tg24

L’arci-nemico di Bruxelles, il leader euroscettico Nigel Farage, ha ammesso che «la Brexit è fallita». Un riconoscimento ...L'ex leader euroscettico britannico, ha ammesso che la Brexit è stata un fallimento per colpa del governo conservatore incapace di trarre benefici dall'addio all'Ue, in particolare dal punto di vista ...