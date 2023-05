(Di martedì 16 maggio 2023) Da lunedì è aperto alin, nella cittadina di Santos, alle porte di San Paolo ildedicato a, leggenda del calcio verdeoro. O Rey è morto lo scorso dicembre a 82 anni per le conseguenze di un cancro al colon. Il luogo è ricoperto di erba artificiale, circondato da immagini di tifosi sugli spalti di uno stadio e da suoni infiniti di applausi, come sestesse ancora giocando. All'interno si possono trovare una statua dorata di Pelè e diversi cimeli appartenuti al tre volte campione del mondo.

4 luoghi, 11 concerti e 25 musicistiil programma di Jazz e dintorni , a Palazzo Chiericati ...dei concerti nella versione Hausmusik per due pianoforti Felipe Capozzi Montalvao legale () ...venerdì 26 maggio la sedicesima edizione del Festival delle Culture all'insegna delle tematiche ... composta da 6 membri provenienti da Angola,, Grecia e Italia, Miglior Gruppo per ...Il concerto di giovedì 18 maggio , alle ore 21 , alle OGR Torino sicon il Tema con variazioni ... Germania, Italia, Francia, Finlandia,, Giappone e Cina, da solista, in formazioni di ...

Brasile, apre al pubblico il mausoleo di Pelé - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(LaPresse) Da lunedì è aperto al pubblico in Brasile, nella cittadina di Santos, alle porte di San Paolo il mausoleo dedicato a Pelé, leggenda ...Napoli. Nella Giornata Internazionale della Famiglia, Amadeus e Giovanna Civitillo insieme a Cristina Parodi hanno inaugurato a Napoli la Casa del Sorriso ...