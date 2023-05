Boy George vuole recitare più spesso | Dovrei essere il dinosauro gay in ogni film animato

(Di martedì 16 maggio 2023) Boyapproda al mercato di Cannes 2023 per lanciare ilche lo vede a fianco di Diane Keaton, Arthur's Whisky, e si propone per una nuova carriera da attore... e doppiatore di dinosauri gay. Boy, leader dei Culture Club, e autore di hit come Do You Really Want to Hurt Me e Karma Chameleon, negli anni '80, è approdato al Mercato di Cannes 2023 per presentare l'avventurosa commedia Arclights Arthur's Whisky, con il premio Oscar Diane Keaton, David Harewood e la leggendaria artista discografica scozzese Lulu. Nel, diretto e co-scritto da Stephen Cookson, il cantante interpreta se stesso, ma il palcoscenico di Cannes è l'occasione per lanciare un appello visto che Boysogna dipiù. La sfida di interpretare ...

, leader dei Culture Club, e autore di hit come Do You Really Want to Hurt Me e Karma Chameleon , negli anni '80, è approdato al Mercato di Cannes 2023 per presentare l'avventurosa commedia ...Ispirandosi liberamente a, Gustaph rappresenta il Belgio e tinge il suo outfit di panna e fragola, come i chupa chups della nostra infanzia, conquistando tutti con la sua infinita dolcezza.Questi Lord of the Lost spaccano! (voto 6,5/10) #8 Belgio "Non è che ho un look da. Io sono" Look da, pezzo con un gran tiro da dance house anni '90. L'avrei sentita ...

Boy George vuole recitare più spesso: "Dovrei essere il dinosauro ... Movieplayer

"Non è la prima volta che sono in un film, ma è la prima volta che sono in un film con Diane Keaton, questo è certo" ha dichiarato Boy George a Variety. "Sono amico da tempo di Lulu. Abbiamo fatto ...Tra un Boy George belga e delle Paola e Chiara austriache, si è conclusa anche la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023: ecco i migliori meme dalla rete.