Borussia Dortmund | Kehl | «Bellingham al Real Madrid? Non c’è una clausola risolutiva e ha ancora due anni di contratto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 maggio 2023) Sebastian, direttore sportivo del, ha parlato a Sky Sport Germania del futuro della stella JudeSebastian, direttore sportivo del, ha parlato a Sky Sport Germania. PAROLE – «? Non c’è unae haduedi. È un giocatore che ha valore per noi e chi lo vorrà dovrà pagarlo. Una sua cessione potrebbe portare molti soldi, a seconda dei prezzi di mercato. Questa è una variante per la quale abbiamo trovato soluzioni in passato.però è un giocatore che non può essere sostituito con uno qualsiasi. È un giocatore incredibile per il livello ...