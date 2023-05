Borse | l' Europa naviga a vista A Milano brilla solo Mps

(Di martedì 16 maggio 2023) Segno meno a Wall Street: Yellen lancia l'allarme default se non si alzerà il tetto del debito. Non convincono i consumi Usa, deludono la produzione industriale in Cina e lo Zew tedesco. Euro sotto quota 1,09 dollari

Leeuropee sono deboli dopo l'avvio di Wall Street. I mercati concentrano la loro attenzione sulle vicende legate al tetto del debito negli Stati Uniti. Gli investitori restano a caccia di spunti ...... bene tech e utility (Il Sole 24 Ore Radiocor) - All' indomani di una seduta anonima , le... Dall', segnali di debolezza sono arrivati dallo Zew tedesco , sceso molto più delle attese, ...Si muovono in cauto rialzo le principalieuropee dal traguardo di metà seduta dopo dati macroeconomici inferiori alle stime, in particolare sul fronte della fiducia economica in Germania. Madrid guadagna lo 0,18%, Milano lo 0,1%, ...

Borsa: Europa naviga a vista, a Milano (-0,17%) brilla solo Mps - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Le Borse europee chiudono fiacche con gli investitori che guardano agli Stati Uniti dove si cerca una soluzione alla vicenda del tetto del debito. (ANSA) ...MILANO (Reuters) - Dopo una mattinata incerta, ma sostanzialmente stabile, Piazza Affari si indebolisce e passa in territorio negativo nel pomeriggio, in un clima di rinnovate preoccupazioni per l'and ...