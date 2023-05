Borse deboli | restano timori su crescita globale A Milano corre Mps | giù Tim

(Di martedì 16 maggio 2023) Segno meno a Wall Street: Yellen lancia l'allarme default se non si alzerà il tetto del debito. Non convincono i consumi Usa, deludono la produzione industriale in Cina e lo Zew tedesco. Euro sotto quota 1,09 dollari. Vendite su tlc e auto, bene tech e utility

Vendite su tlc e auto, bene tech e utility (Il Sole 24 Ore Radiocor) - All' indomani di una seduta anonima , leeuropee sono, dopo qualche timido tentativo di rialzo in mattinata, ...Leeuropee sonodopo l'avvio di Wall Street. I mercati concentrano la loro attenzione sulle vicende legate al tetto del debito negli Stati Uniti. Gli investitori restano a caccia di spunti ...Si muovono in cauto rialzo le principalieuropee dal traguardo di metà seduta dopo dati macroeconomici inferiori alle stime, in ...i petroliferi Bp ( - 0,2%), TotalEnergies ( - 0,5%), Eni ( ...

Borse caute, restano timori su crescita globale. A Milano corre Mps, debole Tim Il Sole 24 ORE

Le Borse europee sono deboli dopo l'avvio di Wall Street. I mercati concentrano la loro attenzione sulle vicende legate al tetto del debito negli Stati Uniti. (ANSA) ...Avvio in calo per Wall Street sulla scia dei dati della Cina e delle vendite al dettaglio Usa. Intanto Janet Yellen è tronata a chiedere al più presto un accordo per alzare il tetto del debito entro i ...