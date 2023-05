Borsa | Milano resiste +0 | 4% | riduce il calo Tim | sprint di Mps

Piazza Affari resiste in territorio positivo (Ftse Mib +0,4% a 27.340 punti) con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in risalita a 188 punti. In calo di 1,9 punti base al 4,16% il ...Apertura in ribasso per ladi. L'indice Ftse Mib cede lo 0,21% a 27.186 punti, ma poi vira al rialzo. Dopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 27.271 punti. Nel listino Tim ( - ...Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un video collegamento al Salone del Risparmio 2023 a. 'Per contrastare queste tendenze - prosegue il titolare del Mef - e' ...

MILANO (Reuters) - Mattinata in leggero rialzo a Piazza Affari in un mercato che prosegue in laterale con gli investitori in cerca di una direzione precisa. In mancanza di indicazioni dai risultati tr ...Piazza Affari resiste in territorio positivo (Ftse Mib +0,4% a 27.340 punti) con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in risalita a 188 punti. (ANSA) ...