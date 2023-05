Borsa | Milano gira al rialzo +0 | 1% | pesa Tim | corre Stm

(Di martedì 16 maggio 2023)alPiazza Affari dopo oltre mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,1% a 27.271 punti. In calo a 187 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, mentre ...

Apertura in calo per ladi. L'indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, fa segnare - 0,22% a 27.185 punti, mentre l'Ftse Italia All - Share cede lo 0,24% a quota 29.313. L'indice Ftse Italia Star perde lo 0,31% a ...Vendite su Tim che perde oltre il 4,5% . Partenza all'insegna della cautela per le Borse europee, con il quadro macro globale che desta preoccupazioni dopo i dati deboli arrivati dalla Cina.dopo un'apertura debole e' ferma sui livelli della vigilia come Francoforte, Madrid e Amsterdam mentre Parigi cede lo 0,24%. In Cina la produzione industriale di aprile ha deluso le attese e il ...

Vendite su Tim che perde oltre il 4,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mag - Partenza all'insegna della cautela per le Borse europee, con il quadro macro globale che desta preoccupazioni d ...