Borsa | Milano apre in ribasso | - 0 | 21%

Apertura in ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,21% a 27.186 punti. Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto - 0,22%, a quota 27.185,79 in apertura. 16 - 05 - 2023 09:02

Apertura in calo per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,31% a 7.394 punti, Londra lo 0,11% a 7.769 punti, Francoforte lo 0,15% a 15.892 punti e Madrid lo 0,23% a 9.180 punti.