Borsa | listini cauti in Europa | future negativi | Milano +0 | 1%

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Si muovono in cauto rialzo le principali borse europee dal traguardo di metà seduta dopo dati macroeconomici inferiori alle stime, in particolare sul fronte della fiducia ...Rallentano i principali listini di borsa europei dopo il calo registrato dagli indici Zew e i dati di Eurostat sul Pil e sull'occupazione nell'Eurozona. (ANSA) ...