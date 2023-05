Borsa | Europa chiude negativa | Milano -0 | 17%

(Di martedì 16 maggio 2023) (Adnkronos) – Chiusuraper le Borse europee, con Wall Street che sul finale ha fatto sentire il peso dell’attesa per il confronto tra l’Amministrazione Biden e il Congresso, spingendo in rosso tutti i listini del Vecchio continente. A, l’indice Ftse Mib termina la seduta odierna di scambi in calo dello 0,17% a 27.198 punti. Andamento analogo per Parigi, checon un ribasso dello 0,16%, mentre Francoforte arretra dello 0,09%. Perdite più marcate per Londra, che archivia le contrattazioni lasciando sul terreno lo 0,34%. L'articolo proviene da Italia Sera.

Le Borse europee chiudono fiacche con gli investitori che guardano agli Stati Uniti dove si cerca una soluzione alla vicenda del tetto del debito. Sotto i riflettori anche le prossime mosse delle ...Chiusura negativa per le Borse europee, con Wall Street che sul finale ha fatto sentire il peso dell'attesa per il confronto tra l'Amministrazione Biden e il Congresso, spingendo in rosso tutti i ...Tra i principali titoli continentali, il settore tecnologico ha vissuto una giornata positiva dopo che Apple ha reso noto di aver investito 20 miliardi innel solo 2022. Ad Amsterdam si sono cosi' messi in luce Be Semiconductor (+2,01%), Asm International (+1,88%) e Asml Holding (+1,44%), mentre a Francoforte Infineon e' salita del 2,26%. Sul ...

(Adnkronos) – Chiusura negativa per le Borse europee, con Wall Street che sul finale ha fatto sentire il peso dell'attesa per il confronto tra l'Amministrazione Biden e il Congresso, spingendo in rosso tutti i listini del Vecchio continente. I dati deludenti arrivati su tutti i fronti - Cina, Europa e Asia - confermano l'impatto della stretta di politica monetaria sulla ripresa globale e potrebbero dare argomenti a chi ritiene che il ciclo di rialzi dei tassi debba fermarsi.