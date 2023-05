in ribasso per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,21% a 27.186 punti. .in calo per le principali borse europee. Parigi cede lo 0,31% a 7.394 punti, Londra lo 0,11% a 7.769 punti, Francoforte lo 0,15% a 15.892 punti e Madrid lo 0,23% a 9.180 punti. . 16 maggio ...Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto - 0,31%, a quota 7.394,85 in

Borsa: apertura in calo in Europa, Parigi -0,31%, Londra -0,11% - Economia Agenzia ANSA

