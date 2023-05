Boom vendite test per streptococco in farmacia | +2000%

(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) -diper loin, che hanno sostituito l'incetta dei tamponi per Covid degli anni scorsi. Secondo i dati analizzati da Iqvia, dopo la circolare emanata dal ministero della Salute sull'aumento dell'incidenza di scarlattina e di infezione invasiva da, è esponenziale la crescita registrata quest'anno della vendita di tamponi per lo. Da ottobre 2022 a marzo 2023 ne sono stati venduti 77.661, rispetto ai 3.857 del periodo ottobre 2021 a marzo 2022. Ben il 2.000% in più. Iqvia sottolinea, inoltre, che sono sempre di più le farmacie in cui è possibile sottoporsi al tampone per rilevare l'infezione dae il numero continua a salire. Da gennaio di quest'anno anche in Italia, ...

Si registra infatti il boom di test per lo streptococco in farmacia, che hanno sostituito l'incetta ... la profezia sul 2025 Dai dati emerge anche che crescono le vendite degli antibiotici indicati ... i consigli degli esperti e quali sono i sintomi Streptocco, boom di test e antibiotici Così, al progredire dei test, progrediscono anche, in modo direttamente proporzionale, le vendite degli

