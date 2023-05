Bonucci | «Sognavo la Juve sin da bambino | le 500 presenze…»

(Di martedì 16 maggio 2023) Le parole di Leonardo, difensore della, dopo le 500 presenze con la maglia bianconera. I dettagli Leonardoha parlato al canale YouTube della. PAROLE – «Entrare in quello spogliatoio era come portare unalle giostre. Una sensazione ancora oggi emozionante. E’ stato troppo bello. Ammiravo i tifosi intorno a noi, mentre facevo le prime corse in ritiro mi ripetevo che stavo sognando. 500 presenze? Mi emoziona parlarne. Daquando rincorri il pallone il sogno è di vestire la maglia di una grande squadra come lantus. Riuscirci 500 volte significa veramente aver fatto la storia dellantus e questo è motivo di orgoglio ed emozione». CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24.COM

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali della società bianconera.Il centrale bianconero racconta la sua avventura in bianconero: l'esordio, il primo gol, la BBC, Buffon, la fascia da capitano, le finali di Champions ...