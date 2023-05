Bonucci | «L’anno prossimo smetterò di giocare | ho cercato di rappresentare i valori della Juventus»

(Di martedì 16 maggio 2023) Il difensore, Leonardo, si è raccontato in un’intervista ai canali ufficiali del club bianconero.ha totalizzato 500 presenze con la magliaJuve. Parla propriosua lunga permanenza nel club. «Entrare dentro quello spogliatoio era come portare un bambino alle giostre. E’ una sensazione emozionante e troppo bella da descrivere. Da bambino quando rincorri il pallone hai il sogno di vestire una maglia come quellaJuve e riuscirci per 500 volte significa aver fatto la storiaJuve ed è una grande emozione. Con gli occhi aperti ammiravo i tantissimi tifosi che erano intorno a noi e mentre correvo pensavo: ‘sto sognando o è vero?’».ha parlato delle finali di Champions ...

...la BBC e'amicizia con Chiellini, Barzagli e Buffon: 'Quando il prossimosmetterò di giocare si chiuderà un'era di difesa, di modo di interpretare la difesa all'italiana'. La tocca così,...2 Leonardosi è raccontato ai canali ufficiali del club per ...Prima di quelle gare ti senti un leone in gabbia che non vede'... Lo avevo provato già nell'di Sarri in cui Giorgio è stato ...... con primo posto nel girone di Champions League nella stagione 2016 - 2017 ,in cui arrivò in finale a Cardiff contro il Real Madrid.'ultimo Siviglia - Juventus: il gol di'...