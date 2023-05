ha raccontato la sua avventura in bianconero fin qui dopo aver raggiunto quota 500 presenze: 'entrare in quello spogliatoio per me è stato come un bambino che va alle giostre. È un'esperienza ...Il capitano della Juventus Leonardo, 36 anni, in bianconero dal 2010 con la parentesi di un anno al Milan,così, tra le righe, la data scelta per l'addio: tra un anno, l'estate 2024. ...In carrieraha vinto 9 scudetti (più 4 coppe Italia e 5 Supercoppe di Lega), otto con la Juve e uno con l'Inter, dove ha esordito giovanissimo in serie A. Colonna anche della difesa dell'...

Bonucci annuncia l'addio alla Juve: "Tra un anno si chiuderà un'era.." La Gazzetta dello Sport

L’annuncio del difensore sul canale YouTube della Juventus: «Il ritiro alla fine del prossimo anno sarà la fine di un’era. Vivere questa maglia è stato come vivere per 12 anni in un sogno» ...Nel corso del passaggio sullo storico muro difensivo composto da lui con Barzagli, Chiellini e Buffon, ha poi aggiunto: E non solo: il difensore, attraverso i canali ufficiali della Juventus, ha annun ...