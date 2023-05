Bonucci annuncia il ritiro | ' Il prossimo anno smetterò di giocare'

(Di martedì 16 maggio 2023) "Quando ildisi chiuderà un'era di difesa, di modo di interpretare la difesa all'italiana". Il capitano della Juventus Leonardo, 36 anni, in bianconero dal 2010 ...

Il capitano della Juventus Leonardo, 36 anni, in bianconero dal 2010 con la parentesi di un anno al Milan,così, tra le righe, la data scelta per il ritiro dal calcio giocato. Lo fa ...ha parlato della fascia da capitano: "E' una grande responsabilità indossare la fascia da capitano della Juve. E' una società che ha più di 100 anni e tu devi difenderla. Lo avevo provato già ...Una scelta che, a quanto pare, è arrivata ed è stato lo stessoa comunicarla. Anche se un po' in sordina e all'interno di uno speciale lunghissimo da parte della Juventus, che ha pubblicato ...

