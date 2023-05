Bonolis demolisce Skriniar | attacco durissimo e frecciata al Psg

(Di martedì 16 maggio 2023) MILANO - Non gioca più da ormai due mesi per un infortunio alla schiena, e la sua avventura all'Inter sembra già conclusa. Il difensore slovacco Milanha deciso di non rinnovare il proprio ...

MILANO - Non gioca più da ormai due mesi per un infortunio alla schiena, e la sua avventura all'Inter sembra già conclusa. Il difensore slovacco Milan Skriniar ha deciso di non rinnovare il proprio ...

Paolo Bonolis demolisce Milan Skriniar: "Se la poteva risparmiare" Sportal

L’atteggiamento del giocatore non è piaciuto ai tifosi dell’Inter, tanto meno a Paolo Bonolis che non ha perso occasione per attaccare il difensore slovacco. "Skriniar è stato un ingrato - ha ...Paolo Bonolis, grande tifoso dell’ Inter, ha demolito Milan Skriniar ai microfoni di Rai Gr Parlamento, commentando l’imminente addio del difensore slovacco. "Se avesse voluto fare questo cambiamento ...