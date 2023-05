Bonan | «Inter tecnica | solo un difetto! Mkhitaryan un professore»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023)in collegamento video da Milano con gli studi di Sky Sport ha parlato dell’e delle sue qualità, soprattutto in vista dell’euroderby di ritorno in programma oggi.UN DIFETTO – Alessandroha parlato delle qualità dell’, in vista dell’euroderby con il Milan oggi: «L’è una squadra estremamenteche nei momenti di difficoltà haun piccolo difetto: non ha un giocatore con le caratteristiche del fantasista. Però ha dei professori dal punto di vista tattico, come. È un giocatore che trova sempre la posizione sul campo, corre parecchio e sa giocare a calcio. Nicolò Barella, invece, è un moto perpetuo. Sotto certi aspetti è una squadra che se sta bene fisicamente non ti può ...