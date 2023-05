Bollette | i rincari fanno aumentare le truffe | 4 milioni di vittime - Sei su dieci non denunciano

(Di martedì 16 maggio 2023) Come si comportano le? Quasi 6disu 10 hanno dichiarato di non aver denunciato l'accaduto (58%), percentuale pari a oltre 2,3di individui; un dato che fa riflettere e ...

Come si comportano le vittime Quasi 6 vittime di truffe su 10 hanno dichiarato di non aver denunciato l'accaduto (58%), percentuale pari a oltre 2,3 milioni di individui; un dato che fa riflettere e ...E per un po' di fresco in casa Installare un condizionatore oggi richiede un costo maggiorato del 6,9%, in attesa di scoprire isulleestive , che porteranno a spese molto amare ...La corsa dei prezzi non si ferma. Ormai si consultano le previsioni del TTF o dell'EEX, le due principali Borse energetiche europee, come 10 anni fa si guardava preoccupati agli sbalzi ...

Le bollette di luce e gas con i loro rincari hanno spinto molti consumatori a cercare di risparmiare, facendoli però incappare spesso in truffe. Secondo un'indagine di Facile.it e Consumerismo no prof ...In 5 anni aumenti medi del 7,7%, con punte del 69%. Nell'ultimo anno rispetto al 2021 aumenti medi del 3,7% con punte dell'86%.