Bollette di luce e gas | false offerte | boom di truffe Quattro milioni di vittime in Italia | + 28% in un anno

(Di martedì 16 maggio 2023) Nell’ultimodini sono cadutidi una truffa o di un tentativo di truffa nell’ambito dellee gas, ben il 28% in più rispetto all’precedente, con un dstimato di oltre 1,2 miliardi di euro, vale a dire oltre il doppio rispetto alla precedente rilevazione fatta a maggio 2022 (+152%). Numeri impressionanti, emersi dall’indagine presentata oggi alla Camera dei Deputati, commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat, che ha acceso i riflettori su un fenomeno in costante aumento e che ha spinto Facile.it e l’associazione Consumerismo No Profit a unire forze e competenze per dare vita al progetto Stop alle. “Sembra trovare fondamento- spiega il direttore commerciale Utilities di ...

