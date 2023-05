Bmw R 18 Roctane | la big boxer tra classico e moderno

(Di martedì 16 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – La nuova R 18combina la tecnologia motociclistica più avanzata con il design e il fascino dei tempi passati. Il motore bicilindrico piatto (2 cilindri), il ‘big’, in nero Avus metallizzato opaco e con coperture nere lucide, richiama i tradizionali motoriraffreddati ad aria vanta una cilindrata di 1.802 cc. e genera una potenza di 67 kW (91 CV) a 4.750 giri/min. Il telaio tubolare in acciaio a doppia culla mostra una qualità costruttiva particolarmente elevata e l’attenzione ai dettagli sono evidenti anche in particolari appena percettibili, come le giunzioni saldate tra i tubi d’acciaio e le parti fuse o forgiate. Il forcellone posteriore, realizzato con un design simile, include la l’albero della trasmissione cardanicha che riprende lo stesso stile, utilizzando connessioni bullonate. Gli ...

Gli elementi delle sospensioni della nuovaR 18sono stati pensati per non avere alcuna funzione di regolazione elettronica. Piuttosto si è voluto un sistema meccanico, con una forcella ...MOTORE BICILINDRICO BOXER NuovaR 18può contare su di un motore bicilindrico boxer da 1.802 cc di cilindrata raffreddato ad aria/olio. Tale unità è in grado di erogare 67 kW (91 CV) con ...... un grado di libertà ancora maggiore per quanto riguarda la personalizzazione e una tecnologia nuova e innovativa" ha detto Markus Schramm, numero uno diMotorrad. Il motore boxer da 1,2 litri ...

Gli elementi delle sospensioni della nuova BMW R 18 Roctane sono stati pensati per non avere alcuna funzione di regolazione elettronica. Piuttosto si è voluto un sistema meccanico, con una forcella ...La nuova R 18 Roctane 2023 è già disponibile nei concessionari BMW. Nella livrea nera è in vendita ad un prezzo di 26.750 euro c.i.m. Come optional sono disponibili le livree grigio… Leggi ...