Blitz anti-droga nel quartiere San Giovanni | arrestate 3 persone

(Di martedì 16 maggio 2023)nelSana Napoli,per detenzione dia fini di spaccionelSan. Continua l’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre del Greco. I militari della tenenza di Cercola insieme a quelli della sezione operativa torrese hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio M.R., D.M.R. e P.Z.. I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione di R. e Z. nelSana Teduccio e lì – in presenza dei 3 arrestati – hanno rinvenuto e sequestrato 6 ...

E chi mai potrebbe non riconoscere a M5S un ruolo, una cattedra, negare a M5S una rispettosa riverenza in questa Accademia dell'competenza come civica virtù Infatti sono in arrivo ...Vabbè, del resto non c'erano anche papi e- papi La tradizione è ricca e variegata. La vicenda è complessa e ne abbiamo parlato poco tempo fa qui: Madonna di Trevignano, spunta una seconda ...'Un episodio grave e increscioso che abbiamo segnalato ufficialmente alle autorità competenti - scrivono gli esponenti della sezione locale della Lav (LegaVivisezione) - . Un episodio che ...

Sardegna blitz anti-droga: arrestate 27 persone Tag24

NAPOLI - Continua l’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre del Greco. I militari della tenenza di Cercola insieme a quelli della sez ...Napoli. Continua l’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre del Greco. I militari della tenenza di Cercola insieme a quelli della ...