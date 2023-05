Blitz anti-droga nel quartiere di San Giovanni a Teduccio

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Torre del Greco. I militari della tenenza di Cercola insieme a quelli della sezione operativa torrese hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio tre persone. I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione di due persone nelSane lì – in presenza dei tre arrestati – sono stati trovati e sequestrati 6 chili e 300 grammi di hashish suddivisi in 65 panetti, 93 dosi di crack e diverso materiale per confezionare e pesare lo stupefacente. Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

