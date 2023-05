Biogem-Fondazione Onaosi | tirocini gratuiti per cinque orfani

Leggi su ildenaro

(Di martedì 16 maggio 2023), in programma dal 19 giugno al 4 agosto saranno garantiti dall’Istituto irpinostudenti, assistiti dall’Opera Nazionale AssistenzaSanitari Italiani, con sede a Perugia. Il progetto è rivolto, in particolare, a giovani provenienti dal quarto e quinto anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, dal terzo anno dei corsi di laurea triennale in Scienze Biologiche e Biotecnologie e dal primo e secondo anno dei corsi di laurea magistrale biennale in Biologia e Biotecnologie. Aistudenti, selezionati da una Commissione costituita da membri die dellae che dovranno essere in regola con il corso di studi, verrà offerta la partecipazione a progetti di ...