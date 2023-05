Bimbo autistico escluso dalla comunione perché “irrequieto” | vescovo e parroco si scusano

(Di martedì 16 maggio 2023) Il bambino “è, può disturbare gli altri durante la cerimonia“: per questo il momento della primaper lui sarebbe avvenuto in un locale a parte e non insieme ai suoi compagni. È quello che è successo a un bambino abruzzese affetto da autismo, che si è visto negare daldella chiesa dell’Assunta a Silvi, in provincia di Teramo, la possibilità di celebrare il sacramento con i suoi compagni: dopo il clamore suscitatovicenda, sono arrivate le scuse della parrocchia e del. Ilavrebbe deciso di escludere il piccolo dopo le prove che anticipano la cerimonia e i genitori del ragazzino sarebbero stati invitati a modificare l’organizzazione dell’intera giornata: una decisione che ha sollevato non poche polemiche nel paese della costa teramana. ...

commenta A Silvi (Teramo) non si parla d'altro dopo la notizia delescluso dalla prima comunione. E così, dopo la solidarietà di tante famiglie sono arrivate prima le scuse del parroco, padre Antonio Iosue. Poi, a chiamare i genitori di C. è stato il ...Suo figlio C., 10 anni e mezzo, un bambinodolce e affettuoso, domenica alle 11 non era alla messa della Comunione nella chiesa dell'Assunta, a Silvi, sulla costa in provincia di Teramo, ...Dall'esclusione alla visita a Roma da Papa Francesco . Si chiude con le scuse del parrocchia e del vescovo di Teramo la storia deldi 10 anni che su ordine del prete della Chiesa dell'Assunta si è dovuto separare dagli altri 40 ragazzini che domenica hanno ricevuto la prima comunione . Una discriminazione in piena ...

Bimbo autistico escluso dalla comunione, le scuse di parroco e vescovo: «Un malinteso, lo portiamo dal Papa» ilmessaggero.it

Escluso dalla prima comunione «perché disturbava». Arrivano le scuse del vescovo di Teramo e Atri Lorenzo Leuzzi nei confronti del bimbo autistico di dieci anni che non ha potuto ricevere il ...Il 22 maggio è stata fissata l'udienza preliminare davanti al giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Padova per il caso dell' insegnante di sostegno accusata di maltrattamenti nei confront ...