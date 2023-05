“Bimba in mano a una bimba” | la difesa di Alessia Pifferi insiste sul ritardo mentale Ma i Pm | sempre lucida e orientata

(Di martedì 16 maggio 2023) «Hanno messo una bambina ina una bambina». Sul caso di, la 37enne in carcere con l’accusa di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 16 mesi. Unaabbandonata per sette giorni nell’appartamento di Milano dove viveva con la madre, senza cibo né acqua. E dove è stata trovata senza vita. Eppure, l’ultima dichiarazione della legale della 37enne,Pontenani, mette sullo stesso piano madre e figlia, vittima e aguzzino. E riapre il vortice di ipotesi. Supposizioni. E interrogativi, sul perché di quella decisione fatale., ladella donnasul “grave” Dubbi che partono tutti comunque a un’unica certezza: ...

Leggi Anchemorta di stenti, la conferma dall'autopsia: la madre Alessia Pifferi le aveva dato tranquillanti 'Hanno messo una bambina ina una bambina' ha spiegato Alessia Pontenani , ...... avrebbe un 'gravissimo ritardo mentale' pari a un quoziente intellettivo di 'unadi 7 anni. Hanno messo una bambina ina una bambina'. Questi i risultati degli ultimi accertamenti medici ......aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo ha un 'gravissimo ritardo mentale' pari a un quoziente intellettivo di 'unadi 7 anni. Hanno messo una bambina ina ...

Alessia Pifferi, i medici del carcere: «Ha il quoziente intellettivo di ... Open

Si era allontanato dalla sua casa di Aulla finendo a correre in una strada particolarmente trafficata. Il peggio è stato evitato perché Lucio Barani. ex parlamentare del Popolo della Libertà, ha blocc ...“Hanno messo una bambina in mano a una bambina” ha spiegato Alessia Pontenani, legale della 37enne. Oggi in aula la difesa ha richiesto alla Corte, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, sulla base degli ...