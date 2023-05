Billy Corgan ricorda Kurt Cobain e cita Prince | John Lennon e Michael Jordan | cos’ha detto

(Di martedì 16 maggio 2023) Possono essere travisate, le parole con cui. Tra i due non c’è mai stata alcuna rivalità, sebbene i Nirvana e gli Smashing Pumpkins facessero parte dello stesso emisfero alternative; eppure – come ben si dovrebbe sapere – da Seattle i primi e da Chicago i secondi hanno scritto uno dei capitoli più importanti della scena rock degli anni ’90, con tutte le sfumature del caso. Se i Nirvana erano la parte sofferta e rabbiosa, gli Smashing Pumpkins sono ancora oggi il colore più romantico del grunge. Che poi, parlare di “grunge” quando si menzionanoe soci può essere riduttivo. Di certo gli Smashing Pumpkins non hanno mai sfornato canzoni dedicate acome fecero i Red Hot Chili Peppers con Tearjerker, ma ...

In una intervista rilasciata a Zane Lowe di Apple Music , il frontman degli Smashing Pumpkinsha parlato della morte del coetaneo Kurt Cobain , avvenuta nell'aprile del 1994, usando una analogia di genere sportivo definendo la loro una competizione e il leader dei Nirvana come il ...ha di nuovo parlato di Kurt Cobain in un'intervista concessa a Zane Lowe di Apple Music. Oggi proprietario della National Wrestling Alliance, il leader degli Smashing Pumpkins ha usato ...Disi può dire di tutto (e in effetti di cose da dire ce ne sarebbero), ma gli vanno riconosciute l'incredibile etica del lavoro e la creatività inesauribile. Mentre dava gli ultimi ritocchi ...

Quando Bono seguì i consigli di Billy Corgan Rockol.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Se reggete la logorrea creativa di Billy Corgan, vi piace quando usa i synth e adorate gli enigmi musicali, nel disco (e nei due volumi dell’opera rock che l’hanno preceduto) troverete del buono L'hac ...