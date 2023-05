Biasin | «Dumfries giocatore strano | ma è anche merito suo se…»

(Di martedì 16 maggio 2023) A poche ore dal fischio d’inizio dell’Euroderby di ritorno di semifinale di Champions League tra Inter e Milan (vedi articolo), il giornalista Fabrizioa Radio Sportiva ha parlato nello specifico di Denzel. Le sue parole. MERITI ? A “Microfono Aperto” in onda su Radio Sportiva, ha parlato così di Denzelil giornalista Fabrizio: «Denzelè unmoltoperché ha incostanza tattica e sul campo. Ma ha d’altro cantodei picchi importanti. Il tifoso dell’Inter si era abituato alla qualità di Achraf Hakimi, questo è stato il problema. Poi è vero che nel post Mondiale ha avuto un momento orrendo. Però il suo lo sta ora facendo, può avere mercato soprattutto in Premier League. Se siamo in semifinale di ...

