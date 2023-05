(Di martedì 16 maggio 2023) Con l’arrivo dell’estate,, azienda italianadel caffè nel mondo, colora la sua iconica caffettiera di arancio terracotta. Una collezione in edizione limitata che racconta l’Italia nella sua accezione più famosa, quella della. La linea Sunset Infinity -tatipiche maioliche italiane - porta con sé tutta la magia della stagione estiva grazie alle sue tonalità avvolgenti che richiamano le sfumature del mare e la calde tinte della coste sabbiose. A raccontarla, insieme alle novità di casa, è Marzio Buttarelli, Global Strategy & Business Development Director. Sunset Infinity è la nuova Limited Editiondedicata all’estate, e soprattutto...

Bialetti, l'icona del made in Italy si ispira alla Dolce Vita Panorama

L'azienda, la cui iconica moka quest'anno celebra 90 anni, omaggia l'Italia nella sua ultima Limited Edition. «Bere un caffè significa vivere un’esperienza e godersi un momento, come noi italiani sapp ...Riposizinato il brand sul “mondo caffè”, l’azienda punta ora su «media mix orientati al digitale per coinvolgere i più giovani», spiega il manager Marzio Buttarelli. Serviceplan, Mediaplus e MediaJ so ...