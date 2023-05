Betis – Rayo I LaLiga Santander | Pellegrini | “Avevamo bisogno di Joaqun negli ultimi minuti”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 16 maggio 2023) 2023-05-15 23:54:23 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Manuelevalore la vittoria diin un attimo “importante” perché “stava mettendo cinque squadre a tre o quattro punti per Europa e adesso lasciali a sette o otto. Sono stati tre punti fondamentali contro una squadra molto forte come il Raggio Vallecano che è quello che ci aspettavamo”. Il cileno ha parlato di “vittoria sofferta perché abbiamo commesso un errore nel secondo tempo. Nella prima abbiamo giocato molto bene, abbiamo segnato gol e abbiamo avuto occasioni nitide. In un secondo ci siamo inconsapevolmente rifugiati nel 2-0 e abbiamo dato loro l’iniziativa, e il Raggio con la palla tra i piedi è a squadra pericolosa. Non ci hanno creato molte occasioni, ma hanno dominato il gioco ed erano più vicini alla nostra area, e con qualsiasi rimbalzo o cross potevano ...