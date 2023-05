Berlusconi | Tajani | ' abbiamo fatto riunione operativa | Fi ha bisogno della sua guida' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 maggio 2023) Milano, 16 mag. (Adnkronos) - "Oggiuna; Forza Italia hadi unacome lui". Così il ministro degli Esteri Antoniouscendo dall'ospedale san Raffaele di Milano dove questo pomeriggio si è recato per fare visita al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Anche l'altro giorno, dopo l'incontro con lui, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno detto le stesse cose che sto dicendo io -ha aggiunto-. Anzi è addirittura migliorato. E ogni volta che lo sento, lo sento più in forma". Per dire, però, quando il cav potrà essere dimesso, "bisogna parlare con i medici", afferma il ministro, aggiungendo: "Io mi auguro che torni a casa il prima possibile, ma è importante che la convalescenza sia fatta nel ...