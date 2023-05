Berlusconi assolto per il Ruby Ter | ecco le motivazioni | «Le Olgettine dovevano essere indagate prima | c' erano prove dei soldi a Karima»

Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza che hae gli altri. Le motivazioni Già col verdetto di metà febbraio, e con la pubblicazione da parte dei vertici ...vedi anche Ruby Ter,. Da Meloni a Tajani: le reazioni La decadenza del reato di corruzione E dato che 'andavano correttamente qualificate come indagate di reato connesso e non ...Perché le testimoni cheera accusato di avere "comprato" in realtà non erano mai state testimoni , ma erano di fatto indagate dalla Procura di Milano: avrebbero potuto rifiutarsi di ...

Ruby ter, le motivazioni: “Berlusconi assolto, errore procedurale con le Olgettine” IL GIORNO

(Adnkronos) – Processo Ruby ter, la procura di Milano, una volta lette con attenzione le motivazioni è pronta a fare ricorso contro il provvedimento, di poco meno di 200 pagine, con i cui i giudici de ...Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza Ruby ter che ha assolto Berlusconi e gli altri. Già col verdetto di metà febbraio, e con la pubblicazione da parte dei vertici del ...