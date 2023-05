Bergamo | si scontra con un camion e finisce sotto al mezzo | muore ciclista

Leggi su bergamonews

(Di martedì 16 maggio 2023). Unè stato investito nella mattinata di martedì in via Zanica, all’altezza del civico 63, nei pressi dell’incrocio con via Manzi. L’uomo, 45 anni, era in sella alla bicicletta, per cause ancora in fase di accertamento, si èto con uned è rimasto intrappolatoal. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo. Seguono aggiornamenti.