Bergamo | i giardini di piazza Dante saranno intitolati a Enzo Tortora

Il comune didedica icomunali di piazza Dante, nel cuore della città, a Enzo Tortora: la cerimonia d'inaugurazione si terrà venerdì sera, alla presenza del sindaco Giorgio Gori e degli assessori ...... violazioni degli spazi di proprietà privata con danni a, muri e infissi. Per non parlare dello spaccio. Questi sono soltanto alcuni dei soprusi che alcuni residenti in via, piazza ...... Milano (parco Formentano), qualche struttura gioco con rampa a. Oggi, dopo 10 anni di ... Milano ha fatto da apripista (aiMontanelli), poi è stata la volta di Arezzo al Parco Pertini, ...

Il comune di Bergamo intitola giardino in centro a Enzo Tortora Tiscali Notizie

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – Bergamo dedica i giardini di Piazza Dante a Enzo Tortora. Il sindaco Giorgio Gori li inaugurerà il prossimo venerdì 19 maggio insieme alla figlia di Enzo Tortora, Gaia. N ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...