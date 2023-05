Bennacer | sei mesi fuori dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio

(Di martedì 16 maggio 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 16/05/2023 ore 14:20 CEST Il centrocampista algerino del Milan si è infortunato mercoledì scorso nell’andata delle semifinali di Champions League Il giocatore, rinnovato a inizio anno fino al 2027, è fondamentale nel progetto di mister Stefano Pioli Il centrocampista algerino del Milan Ismailinfortunato mercoledì scorso nell’andata delle semifinali di Champions League, è stato operato questo mercoledì e staràseiBasso. Lo comunica il Milan IsmaëlQuesta mattina a Lione è stato sottoposto ad artroscopia aldestro. La riparazione della lesione cartilaginea è stata eseguita con successo. I tempi di recupero sono stimati in almeno sei“, ha ...

