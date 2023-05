Benevento | sabato al Teatro San Marco la leggenda del rock Steve Vai

Leggi su fremondoweb

(Di martedì 16 maggio 2023) Comunicato Stampa Si sta avvicinando l’“Alien Guitar Secrets Masterclass” diVai per la tappa esclusiva nel sud Italia con tantoin una sola giornata. “I love doing these masterclasses because I love talking about guitar, I love talking about you, and your carrer, and … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.