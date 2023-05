Benevento | Carli è il nuovo direttore sportivo | ha firmato un triennale

(Di martedì 16 maggio 2023) Pochi giorni dopo l’aritmetica retrocessione in Serie C, ilha già scelto il, che avrà un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Le streghe vogliono infatti tornare prontamente nella cadetteria e hanno scelto come ds l’esperto Marcello. Ex Empoli, Cagliari e Parma, il 59enne haun contratto, sposando il progetto del club sannita. SportFace.

... di cui 33 nella provincia di Napoli, 14 di Salerno, 12 di Avellino, 10 di Caserta e 7 di. in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido, Associazione culturale Industria Felix,...... di cui 33 nella provincia di Napoli, 14 di Salerno, 12 di Avellino, 10 di Caserta e 7 di. in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido, Associazione culturale Industria Felix,...... del presidente Federmanager Napoli - Avellino -- Caserta Luigi Bianco , e di Giuseppe Di Taranto, professore emerito alla Luiss " Guido. Grassi poi ha precisato: Indice Cos'è l'...

UFFICIALE Benevento, Carli è il nuovo direttore tecnico: contratto ... Sportitalia

Benevento, tutto su Marcello Carli la ripartenza dalla Serie C Dopo la retrocessione in Serie C il Benevento vuole ripartire da Marcello Carli. Il dirigente, tra le altre, ex Empoli, Cagliari e Parma, ...In maniera improvvisa il Benevento annuncia l’arrivo del nuovo direttore sportivo Marcello Carli, il quale firma un contratto triennale con il club giallorosso. Lo si apprende dal sito ufficiale del c ...