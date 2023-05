Benevento | approvato dalla Giunta il Programma triennale dei lavori pubblici

...00 euro) - Piazza Risorgimento - Area ex Collegio La Salle (3.000.000,00 euro) - Ponte Epitaffio (250.000,00 euro) - Sistema depurativo della città di(10.000.000,00 euro) - ...... visto che il parlamento europeo ha appenala misura che obbligherà dal 2025 i Paesi dell'... la centrale di compressione di Melizzano in provincia di" la quale, sottolinea l'...dall'assemblea ordinaria, convocata alla Rocca dei Rettori, il bilancio di servizio 2022 di Sannio Europa , società in house providing della Provincia di, che gestisce e promuove ...

Approvato dalla Giunta il Programma triennale dei lavori pubblici TV Sette Benevento

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Maria Teresa Di Mattia, Direttore generale dell’Acamir, la Società per la mobilita della Regione Campania, ha approvato in via definitiva gli esiti della gara d’appalto per il completamento della Fond ...